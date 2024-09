Giulia Salemi in attesa di un bambino è sorpresa: "Ho un grande pancione, è incredibile" (immagine)

L'influencer italo-iraniana Giulia Salemi è in dolce attesa e condivide su Instagram la rapida trasformazione del suo corpo. Il parto, insieme al partner Pierpaolo Pretelli, è atteso per gennaio. Nonostante la mancanza di uno specchio a figura intera nella sua casa, Salemi riesce a condividere alcuni scatti del suo pancione utilizzando un metodo alternativo. Durante una recente apparizione a Verissimo, la coppia ha rivelato che aspetta un maschietto, nonostante avessero sperato in una femmina. Il nome del bebè potrebbe essere Edoardo, ma la scelta finale non è ancora stata presa.

Giulia Salemi, influencer di origine italo-iraniana, è attualmente in dolce attesa e mostra con orgoglio il suo pancione via Instagram. Il cambiamento fisico è stato rapido e l’ha spiazzata, afferma infatti di essere stupita dalla velocità con cui il suo corpo si è trasformato. Giulia e il suo partner, Pierpaolo Pretelli, attendono un bambino e il lieto evento è previsto per gennaio. Salemi ha condiviso un video del suo ventre ormai arrotondato affermando: “La mia pancia è esplosa di colpo, manco me ne sono resa conto”, mobilitando così l’entusiasmo dei suoi fan. Una curiosità particolare riguarda uno specchio mancante nella sua nuova casa che le impedisce di guardarsi a figura intera. Di conseguenza, l’influencer non è in grado di fare video frequenti per documentare l’evoluzione del suo corpo. Ciononostante, riesce a coprire parzialmente questo handicap posizionando il telefono con la fotocamera davanti alla finestra per riprendersi. “È scioccante”, ha commentato, aggiungendo che sta avendo difficoltà anche con i vestiti, motivo per cui non vuole acquistare troppi capi nuovi dato il prossimo parto. Infine, Salemi ha condiviso alcune foto di oggetti che serviranno al neonato, ma che attualmente sono disseminati in giro per la casa, in attesa di trovare un mobile adatto per riporli.

Durante un recente passaggio a Verissimo, sia Giulia la futura madre che Pretelli hanno condiviso varie storie sulla sua attuale gravidanza. Giulia ha rivelato che aspetta un bimbo, nonostante lei e Pierpaolo avessero un desiderio per una bambina. Pretelli, un ex velino di Striscia la Notizia, ha descritto come abbiano seguito alcune linee guida specifiche nella speranza di concepire una figlia, ma a quanto pare, queste erano poco affidabili. Per quanto riguarda il nome del bambino, non è ancora stato deciso, anche se Pretelli ha indicato una preferenza per Edoardo, una scelta gradita anche dalla compagna. Nonostante tutto, non è ancora un fatto definitivo e la coppia potrebbe cambiare idea prima di gennaio.