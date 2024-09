Giuseppe Garibaldi ha declinato di partecipare alla parata sul prestigioso tappeto rosso a Venezia, per ragioni sconosciute.

Il tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia ha visto passare celebrità di calibro mondiale, importanti registi, nonché varie personalità influenti provenienti dai social media e dallo spettacolo, tra cui ex partecipanti del Grande Fratello e ex naufraghi. L'invito è stato esteso anche a ...

Il tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia ha visto passare celebrità di calibro mondiale, importanti registi, nonché varie personalità influenti provenienti dai social media e dallo spettacolo, tra cui ex partecipanti del Grande Fratello e ex naufraghi. L’invito è stato esteso anche a Giuseppe Garibaldi, che però ha scelto di declinare l’offerta per ragioni valide. Attraverso una storia su Instagram, Garibaldi ha condiviso il suo cambiamento di cuore dopo aver preso atto delle eccezionali personalità cinematografiche in mostra a Venezia. Ha confessato che si sarebbe sentito a disagio in tale contesto, ma ha espresso l’aspirazione di frequentare il Festival in futuro in virtù dei propri meriti.

Garibaldi ha reso noto che non si troverà a Venezia e si è interrogato su chi fosse per poter stare lì in mezzo a tali attori.

“Un caloroso saluto a tutti. Volevo farvi sapere di un evento che mi è capitato e di una decisione che ho preso. Avrei dovuto essere presente oggi pomeriggio sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia, richiesto a partire da agosto. Tuttavia, dopo avere osservato le varie figure famose che hanno sfilato sul tappeto rosso, inclusi grandi attori e registi, ho pensato ‘chi sono io per essere lì in mezzo a loro?’. C’è un po’ di tristezza per non essere andato. Tuttavia, spero che in futuro avrò l’opportunità di partecipare per altri meriti, magari come attore, chissà. Grazie a coloro che mi hanno invitato all’inizio di agosto. Ora mando a tutti un bacio”.

Molti sulla piattaforma dei social media hanno espresso il loro apprezzamento per l’ex partecipante del Grande Fratello. Hanno notato che “Mentre molti non perderebbero un’opportunità come quella offerta da Venezia, lui l’ha respinta perché desidera ottenere successo attraverso il merito”. In un contesto in cui molte persone si considerano divine dopo la partecipazione a un reality show, il suo rifiuto di apparire sul tappeto rosso a Venezia perché non si considera all’altezza, è stato lodato. “La modestia è il suo principale atout. Come non poterlo ammirare?”.