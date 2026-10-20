Giusina Battaglia ha deciso che la cosa migliore da fare dopo il decesso del marito fosse tornare ad informare i suoi amati followers, la giornalista e food blogger palermitana ha quindi optato per un messaggio di ringraziamento ai tanti fans che seguivano lei e il marito con affetto, il momento non è certamente facile ma lei si è rimboccata le maniche e sta provando ad andare avanti.

L’annuncio improvviso della morte del marito di Gusina Battaglia dato da Antonella Clerici

La notizia del decesso dell’uomo è arrivata al pubblico da parte di una collega e amica di Giusina, Antonella Clerici che durante il suo programma mattutino “é sempre mezzogiorno” ha interrotto la trasmissione per comunicare la terribile notizia.

Un annuncio che ha scosso sia chi stava seguendo la trasmissione da casa che naturalmente gli ospiti in studio. Antonella Clerici si è rivolta direttamente a Giusina e ai figli piccoli, dicendole, “Giusina siamo con te” ed aggiungendo – “Il pensiero va a lei e ai suoi due gemellini che hanno soltanto 10 anni”.

Proprio l’uomo è stato parte del successo di Giusina, la cui fama è iniziata durante il periodo del Covid-19 quando egli si mise dietro la telecamera e decise di riprendere le ricette ideate dalla moglie che poi sono diventate un programma tv molto seguito.

Il messaggio social di Giusina dopo la morte del marito

Giusina ha deciso di ripendere in mano il proprio smartphone dopo aver affrontato la parte più dura della perdita, un modo anche per tornare alla propria normalità e riprendere i vecchi automatismi. Il metodo scelto è una storia condivisa su Instagram.

Nel brevissimo filmato ha scritto, come riporta Virgilio.it “Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico. Grazie a tutti. Torno presto: ho bisogno di voi“. Poche parole e semplici ma che fanno comprendere quanto il sostegno del pubblico sia importante nei momenti di difficoltà.

Ora tutti i fans aspetteranno il ritorno della cuoca-giornalista ed influencer dietro i fornelli per scoprire nuove creazioni, seppur a mancare sarà la mano esperta del marito dietro la telecamera.