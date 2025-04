Il contesto della strage di Avellino

La strage di Avellino, avvenuta nel 2016, ha segnato un tragico capitolo nella storia della sicurezza stradale in Italia. L’incidente ha causato la morte di diverse persone e ha sollevato interrogativi sulla qualità della manutenzione delle infrastrutture. La recente sentenza di terzo grado ha confermato le condanne per i principali imputati, tra cui figure di spicco come Castellucci e Berti, evidenziando un sistema di gestione della manutenzione stradale gravemente carente.

Le responsabilità emerse dalla sentenza

La sentenza ha messo in luce non solo le responsabilità individuali, ma anche un sistema più ampio di inefficienza e negligenza. Come sottolineato dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, la giustizia ha rivelato un panorama allarmante: carenze enormi e incompetenza hanno prevalso, tutto per ridurre i costi a scapito della sicurezza. Questo solleva interrogativi su come le autorità competenti gestiscano la manutenzione delle infrastrutture e se ci siano stati altri casi simili in cui la vita umana è stata messa in secondo piano rispetto al profitto.

Il significato della sentenza per le famiglie delle vittime

Per le famiglie delle vittime, la sentenza rappresenta un passo verso la giustizia, anche se non può restituire le vite perdute. La dichiarazione del Comitato evidenzia la loro vicinanza a tutte le famiglie colpite dalla tragedia, sottolineando che la lotta per la giustizia non si ferma qui. La sentenza è un segnale che il sistema deve cambiare e che la sicurezza deve diventare una priorità assoluta. Le famiglie delle vittime chiedono ora un impegno concreto per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.