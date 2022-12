Giustiziato manifestante in Iran: è il secondo in soli 4 giorni

È stato giustiziato in Iran il manifestante Majidreza Rahnavard.

Si tratta della seconda condanna a morte in soli 4 giorni dopo l’esecuzione di Mohsen Shekari. Majidreza era accusato di avere ucciso due Basiji, ovvero due componenti della forza paramilitare fondata dall’ayatollah Khomeini. Rahnavard ne avrebbe inoltre feriti altri 4 nella provincia di Khorasan Razavi lo scorso 17 novembre nel corso di una rivolta in onore di Mahsa Amini, la ragazza uccisa perché indossava male il velo. Come informa il Giorno, dopo l’esecuzione del giovane, sarebbero a rischio un’altra dozzina di persone.

Saeid Dehghan, noto avvocato per i diritti umani, ha parlato della condanna a morte di Majidreza Rahnavard come un “omicidio di stato”.

Giustiziato manifestante in Iran: il secondo dopo l’impiccagione di Mohsen

Majidreza Rahnavard è il secondo manifestante condannato a morte dopo l’impiccagione di Mohsen Shekari, ucciso lo scorso 8 dicembre. Mohsen è stato giustiziato con l’accusa di “guerra contro Dio” in seguito alla partecipazione a un blocco stradale e al ferimento di un Basiji nel corso delle proteste.

Il tweet di Dehghan

Anche l’avvocato per i diritti umani Saeid Dehghan si è espresso sulla morte di Majidreza tramite il seguente tweet: “Il procuratore, il giudice e il legale del caso Rahnavard erano il governo”. Di conseguenza la morte del giovane manifestante “non è un’esecuzione, ma un omicidio di stato”.