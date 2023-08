Gli incendi devastano la Spagna e il Portogallo

Cadiz, 7 ago. (askanews) – Caldo intenso e incendi minacciano la Penisola Iberica. In Spagna si registrano numerosi roghi e sul fronte meteo non ci sono buone notizie, è infatti in arrivo una settimana con temperature massime che potrebbero superare ampiamente i +40°C in diverse regioni, con il conseguente aumento generalizzato del rischio di incendi forestali. I vigili del fuoco sono impegnati nel contenimento di 2 roghi che hanno destato preoccupazione nei giorni scorsi, uno alle porte di Cadice e uno in Girona, vicino alla frontiera con la Francia.

In Portogallo, le autorità hanno esteso a Lisbona e Set bal l’allerta rossa dopo i roghi nei distretti di Castelo Branco, Santarém, Évora, Portalegre Ourém, quest’ultimo centro non lontano da Fàtima, dove un altro incendio nel fine settimana scorso aveva ricoperto il cielo di una nube nera proprio durante la visita di Papa Francesco.