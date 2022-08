Gli tolgono il reddito di cittadinanza, minaccia il suicidio a Roma

Un uomo ha minacciato di suicidarsi da ponte Garibaldi, a Roma. Aveva perso il reddito di cittadinanza. Bloccato dai passanti.

Dopo aver perso il Reddito di Cittadinanza, un uomo ha minacciato il suicidio. Si trovava sul parapetto di Ponte Garibaldi, a Roma, e urlava ai passanti: “Mi ammazzo, mi hanno tolto il reddito di cittadinanza!”

Gli tolgono il reddito di cittadinanza, minaccia il suicidio: il caso

Il protagonista della vicenda, che poteva sfociare in tragedia, è un uomo di 61 anni, italiano. Privo di fissa dimora, ha minacciato di porre fine alla sua vita nella notte del 16 agosto, dopo essersi arrampicato sul parapetto di Ponte Garibaldi, chiaramente intenzionato a suicidarsi.

I presenti hanno provato a calmarlo senza ottenere alcun successo. Così, è stata indispensabile la chiamata al 112, a cui è seguito l’intervento tempestivo dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono riuscite a distogliere l’uomo dall’insano gesto.

Soccorso dal 118 in un primo momento, l’uomo è stato poi portato all’ospedale di San Camillo in attesa di un consulto psichiatrico.

La posizione di Giorgia Meloni sul reddito di cittadinanza

Nelle ultime ore, Giorgia Meloni si è espressa sul reddito di cittadinanza, definendolo “un fallimento totale”. La leader di Fratelli d’Italia ha attaccato i Cinque Stelle tramite un video messaggio che è passato sui social.

Qui, afferma che l’unico modo per combattere la povertà sia creare lavoro.

Nel programma del centrodenza, infatti, non compare il reddito di cittadinanza. Si parla però di misure più efficaci previste, in maniera piuttosto generica. Non è chiaro infatti come funzionerebbero e quali sono le persone a cui dovrebbero essere rivolte.