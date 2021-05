Global Health Summit, Draghi: “Vacciniamo il mondo, dobbiamo superare i confini”

Nel corso del Global Health Summit il Premier Draghi ha manifestato la necessità di vaccinare tutti e superare i confini per combattere la pandemia.

Durante il Global Health Summit, la riunione presieduta da Mario Draghi e Ursula Von der Leyen a cui hanno preso parte i leader del G20, scienziati, organizzazioni internazionali e società civile, sono state tracciate le direttrici per dare risposte concrete sulla campagna di vaccinazione globale e prevenire la prossima pandemia.

Global Health Summit, Draghi: “Vaccinare tutti”

La necessità manifestata dal Premier italiano e dalla Presidente della Commissione Europea è quella di “vaccinare tutti, ovunque, adesso” e rimediare alle ingiustizie e iniquità dei momenti più difficili della pandemia. La proposta di Draghi è quella di sospendere i brevetti, idea avanzata anche dal presidente americano e condivisa da Macron, Merkel e Sanchez. Una misura comunque mirata, limitata nel tempo e che non metta a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche.

Le tre principali in gioco, Pfizer Moderna e Johnson & Johnson, hanno inoltre annunciato la messa a disposizione di 3,5 miliardi di dosi di vaccino per i paesi poveri per il biennio 2021-2022. Non si tratta di donazioni ma della vendita a prezzo di costo agli stati a basso reddito e a prezzo ridotto a quelli a medio reddito. Nel dettaglio, Pfizer metterà a disposizione 2 miliardi di dosi, di cui 1,3 per il solo 2021, Moderna fino a 995 milioni e Johnosn & Johnson fino a 500 milioni.

Questo il commento di Draghi: “Un impegno pubblico con cui le aziende mettono in gioco anche la loro reputazione, con un passo che cambierà il panorama“.

Global Health Summit, Draghi: “Italia donerà 15 mln di dosi”

Draghi ha fatto sapere che l’Unione Europea donerà milioni di dosi ai paesi in via di sviluppo tramite il programma Covax: in particolare Francia e Germania ne promettono 30 milioni ciascuna e l’Italia 15. Ad esse si aggiunge una donazione di 300 milioni di euro di sostegni finanziari per aiutare quegli stati a produrre vaccini in proprio anche col contributo di aziende farmaceutiche italiane.

Global Health Summit, Draghi: FMI stanzia 50 miliardi

Anche il Fondo monetario internazionale ha annunciato lo stanziamento di 50 miliardi di dollari per combattere la pandemia e il presidente cinese Xi Jinping ha promesso altri 3 miliardi di dollari in aiuti per i prossimi 3 anni. Ha inoltre affermato che Pechino continuerà a fornire al mondo sieri anti Covid dopo i 300 milioni già donati a diversi Paesi.