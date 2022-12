**Governo: dl Lukoil pronto, forse in Cdm già stasera**

(Adnkronos) – E' pronto il decreto legge per sminare il rischio di chiusura delle raffinerie Isab di Priolo, controllate indirettamente dal colosso russo Lukoil. Il dl, spiegano fonti di governo, dovrebbe essere discusso in Consiglio dei ministri già stasera, anche se il provvedimento non figurava all'ordine del giorno diramato pochi minuti fa da Palazzo Chigi.