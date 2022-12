Governo: Meloni, 'maggioranza stabile, una volta tanto sarà duraturo'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Sono contenta che" la manovra "sia stata approvata addirittura in anticipo rispetto a governi che erano in sella da molto tempo prima rispetto al nostro, è anche un segnale molto importante sulla stabilità della maggioranza che sostiene quest...

(Adnkronos) – "Sono contenta che" la manovra "sia stata approvata addirittura in anticipo rispetto a governi che erano in sella da molto tempo prima rispetto al nostro, è anche un segnale molto importante sulla stabilità della maggioranza che sostiene questo governo e sulla possibilità che, per una volta tanto, avremo un governo duraturo che una volta tanto potrà portare a termine il suo lavoro". Così il premier Giorgia Meloni, in un nuovo appuntamento con la rubrica 'gli appunti di Giorgia' su Facebook.