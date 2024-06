Grande Fratello, Alessio Falsone annuncia querele: “Sorci che campano dei social”

Alessio Falsone è intervenuto in difesa della ex fidanzata Anita Olivieri, attaccando gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. L’ex gieffino ha annunciato querele.

Qualche giorno fa Anita Olivieri ha annunciato la rottura con Alessio Falsone, conosciuto nella Casa del Grande Fratello. I due si sono lasciati a causa di diversità caratteriali e hanno affermato di nutrire un profondo affetto l’uno per l’altra. Falsone è intervenuto per difendere Anita dagli attacchi social e dalle recenti indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano, che ha insinuato che lui sentisse un’altra ragazza.

“C’è questa Deianira che non so chi c***o sia, cioè non so chi sia però a quanto pare è un altro sorcio che campa nelle profondità dei social, sulle spalle degli altri. Ma dovete capire che questo non vi da valore, a voi cioè il fatto è che noi parliamo di voi che prima di difenderci delle vostre calunnie perché di cosa si tratta? Rimanete sempre delle dei sorci quello sì” ha dichiarato Falsone, specificando che è partita la denuncia per diffamazione per l’insinuazione della presenza di un’altra ragazza. “Altro punto importante Amedeo Venza come c***o ti chiami…tu continua a parlare male, a istigare perché tanto il conto arriva…quindi stai poco sereno, perché quello che semini raccogli” ha aggiunto, sottolineando che secondo lui è il caso di finirla.

Alessio Falsone contro Edoardo Sanson

Alessio Falsone ha poi parlato di Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita, che recentemente è stato visto insieme a Nicole Murgia, ex concorrente del Grande Fratello. L’ex concorrente del Grande Fratello ha attaccato l’ex fidanzato di Anita sottolineando che va in televisione a fare il cane bastonato per i soldi. “Ricordati ci vogliono le pa**e per essere uomini” ha aggiunto.