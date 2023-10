Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha letteralmente asfaltato Alfonso Signorini, smontando Giselda Torresan. L’attrice ha fatto cadere diverse maschere, anche quella del conduttore.

Grande Fratello: Beatrice asfalta Signorini sul caso Giselda

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata incentrata quasi esclusivamente su Beatrice Luzzi. I momenti dedicati all’attrice, infatti, sono gli unici a non creare sonnolenza. Il primo blocco ha visto la donna a confronto con Giselda Torresan. Quest’ultima, dopo che ha perso al televoto con Beatrice, è finita in lacrime e ha completamente cambiato atteggiamento: Heidi ha lasciato il posto a Crudelia e finalmente la sua maschera è caduta. Eppure, in puntata, Giselda è tornata a vestire i panni della montanara ingenua che non ha mai visto un piano a induzione. Fortunatamente, la Luzzi ha colpito ancora e l’ha messa spalle al muro.

Beatrice Luzzi: unica sovrana del Grande Fratello

“Spero che si risolva, è un gioco“, ha dichiarato Giselda su Beatrice quando Alfonso le ha chiesto lumi sul suo atteggiamento nei confronti dell’attrice. Signorini, che sperava di vedere in diretta la Torresan in versione Crudelia, ha replicato: “Bah! Non lo so! Non è un solo un gioco“. Il conduttore del Grande Fratello, sperando di salvare la situazione, ha tirato in ballo la Luzzi, facendole notare che lei ha mandato al televoto Giselda. L’attrice ha sottolineato di averlo fatto solo perché la coinquilina l’ha ferita e non per un’antipatia di fondo.

Beatrice Luzzi asfalta Alfonso Signorini

A questo punto, Signorini ha fatto una domanda particolare a Beatrice: “Sì sì, ho capito. Beatrice non pensi che il tuo sia un atteggiamento vittimistico? Possibile che tutti veramente ce l’abbiano con te?“. La Luzzi, pur mantenendo un tono da signora, l’ha asfaltato: