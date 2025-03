Alfonso Signorini ha discusso del caso Lorenzo al Grande Fratello durante l’incontro con Striscia la Notizia, dopo aver ricevuto il Tapiro d’Oro. Il Codacons e Assourt stanno preparando un esposto per truffa aggravata riguardo al televoto, dopo le dichiarazioni del conduttore. Signorini, però, fa un passo indietro e chiarisce la sua posizione sui social.

Grande Fratello e Lorenzo Spolverato: il richiamo del Codacons

Striscia la Notizia gli ha consegnato il Tapiro d’Oro dopo la richiesta del Codacons a Pier Silvio Berlusconi di adottare misure disciplinari più severe. Alfonso Signorini ha espresso il suo punto di vista, attaccando i fan dei concorrenti:

“Ci sono questi fandom tossici che fanno come gli pare. Io non sono responsabile di tutte le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social. Riconosco che la gente si sente presa in giro, ma la colpa non è mia. Quello è un problema di chi produce il programma e del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms. Tra l’altro salverei la mia faccia”.

Signorini ha criticato il Grande Fratello e Lorenzo, rivelando che, se dipendesse da lui, avrebbe già eliminato Lorenzo. Ha aggiunto che, nonostante la sua opinione, la produzione gli ha chiesto di tenerlo dentro. Ha anche insinuato di avere divergenze di vedute con la produzione.

Grande Fratello e caso televoto, le parole di Signorini sui social

Il Codacons e Assourt stanno preparando un esposto per possibile truffa aggravata in merito al caso del televoto, dopo che il conduttore aveva parlato di gruppi organizzati capaci di alterare l’esito delle votazioni e annullare così le preferenze di chi, in buona fede, spende soldi per votare il proprio concorrente preferito.

“Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli”, scrive sul suo profilo Instagram.

Poi, il conduttore ha aggiunto:

“Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D’altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico”.

Dall’altra parte, però, il Codacons tuona sottolineando che, secondo Signorini, alcuni concorrenti garantirebbero un alto audience, spingendo la produzione a non eliminarli nonostante il voto contrario del pubblico, rendendo così inutile la spesa degli utenti per il televoto. A tal proposito, è un’anomalia che la magistratura dovrà accertare.