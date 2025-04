Grande Fratello, chiamata inattesa agli ex concorrenti: scoppia il caso

La diciottesima edizione del Grande Fratello ha raggiunto la sua conclusione, ma un misterioso ritardo sta facendo parlare: la tanto attesa festa tra gli ex concorrenti non è ancora avvenuta. Cosa si nasconde dietro questa attesa che sta suscitando curiosità e ipotesi? Scopriamo insieme le ragioni di questa strana situazione.

La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa il 31 marzo 2025 con la vittoria di Jessica Morlacchi, ma è stata segnata da un significativo calo negli ascolti. La finale ha registrato 2.690.000 spettatori e uno share del 22%, piazzandosi al secondo posto nella fascia oraria, superata dalla fiction di Rai 1 “Costanza”, che ha ottenuto 4.044.000 spettatori e il 22,8% di share.

Durante tutta l’edizione, il reality non è riuscito a primeggiare nelle serate Auditel, con una media di 2.129.000 spettatori e uno share del 16,76%. La prima puntata, inoltre, ha segnato un record negativo di ascolti, risultando la meno vista di tutte le edizioni. Questi numeri riflettono una tendenza al declino per il programma, che ha faticato a riconquistare l’interesse del pubblico, soprattutto rispetto alle offerte concorrenti di Rai 1.

Come di consueto, i fan si erano subito concentrati sul party finale, evento simbolico che chiude la stagione del programma e offre l’opportunità di rivedere i protagonisti insieme e scoprire nuove dinamiche lontano dalle telecamere.

Nei giorni scorsi, Amedeo Venza, influencer noto per essere vicino al mondo del gossip televisivo, aveva annunciato che la festa si sarebbe svolta entro la fine di aprile, suggerendo che i preparativi fossero già in corso. Tuttavia, nelle ultime ore, Venza ha lanciato una clamorosa indiscrezione, rivelando che l’evento è ora a rischio annullamento.

“Festa del GF in forse! Inizialmente doveva svolgersi entro la fine di questo mese, poi visti anche gli ultimi avvenimenti pare che sia in forse perché c’è molta confusione e poco entusiasmo generale tra gli ex concorrenti. Due in particolare avrebbero sfatto tutto… Restate connessi per altri aggiornamenti”.