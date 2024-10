"Lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore" afferma Pamela Petrarolo in merito alle parole di Shaila

Il comportamento di Shaila Gatta all’interno della casa del Grande Fratello ha sconvolto tutti i concorrenti. La ragazza infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni a dir poco sorprendenti in merito a Javier Martinez.

Le dichiarazioni di Shaila

La ballerina negli scorsi giorni si era avvicinata molto a Martinez, tanto da aver anche trascorso alcune notti con lui. Nella diretta di ieri sera però Shaila ha detto chiaro e tondo che fuori dal programma non aspetterebbe il pallavolista.

Lo shock dei concorrenti

Non solo Martinez è rimasto scioccato dalle parole di Shaila, ma anche il resto dei concorrenti che si sono avvicinati a lui per consolarlo.

Ha affermato Pamela Petrarolo: “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Ed è proprio vero che più sei bravo e più ti prendi i calci in faccia. E poi non è stata sincera con noi. Ci diceva che non c’era stato nulla di fisico“.

Concorda Eleonora Cecere: “Doveva smetterla subito, non era giusto nei tuoi confronti. Non è carino per te, sa benissimo che tu provavi qualcosa. Questa è crudeltà. Se era confusa non doveva sbilanciarsi così tanto con te, sapeva benissimo che eri preso. Non si finisce mai di conoscere le persone. Ma guarda veramente…”