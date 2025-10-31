Ieri sera, 30 ottobre 2025, è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello, puntata dedicata alla festa di Halloween. Vediamo insieme che cosa è successo.

Grande Fratello, cosa è successo nella sesta puntata?

Iera sera è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello, con al timone Simona Ventura. Nel corso della puntata abbiamo visto l’ingresso nella Casa, come guest star fino a lunedì, di Valentina, compagna di Domenico, che è apparso molto turbato dall’ingresso della ragazza.

Veniamo ora alle nomination, al televoto ci vanno Jonas Pepe, Mattia Scudieri, Francesco Rana e la coppia formata da Francesca Carrara e Simone De Bianchi. Tra le motivazioni, abbiamo per esempio Mattia che vota Simone Francesca per alcuni atteggiamenti a tavola, Flaminia ha votato Jonas per la poca sensibilità mostrata durante la puntata, oppure abbiamo Francesco che ha nominato Grazia dopo uno scontro.

Grande Fratello: gli ascolti della sesta puntata

Veniamo ora agli ascolti, per la sesta puntata il Grande Fratello ha avuto uno share del 13,1 % con 1.620.000 spettatori, contro i 2.769.000 e uno share del 17,7 % per la serie su Rai 1 “Non del Rione Sanità”. La sesta puntata è stata la meno vista fino a ora della nuova edizione del Grande Fratello.