La casa del Grande Fratello sta per accogliere una nuova concorrente, e questa volta si tratta di un volto noto al pubblico.

Grande Fratello: il ritorno di Helena infiamma la casa, Lorenzo sotto accusa

La conferma è arrivata ieri durante la diretta di Pomeriggio 5, dove è stato rivelato che la trattativa con Alfonso Signorini si è conclusa positivamente. Mentre i fan aspettano con ansia l’ingresso di questa nuova partecipante nella casa del Grande Fratello, l’attenzione è ancora rivolta agli eventi accaduti nella puntata precedente del reality. Il ritorno di Helena ha fatto scatenare un’energia inaspettata, con una discussione che ha infiammato la casa. La modella brasiliana ha accusato Lorenzo Spolverato di essere falso e manipolatore, lanciando accuse dirette davanti a tutta la casa.

Durante una delle visioni delle clip, Helena ha attaccato Lorenzo, dicendo: “Ti racconti bugie e te le credi, ma la verità è che hai sempre giocato con me. Adesso, con Shaila, stai facendo lo stesso che facevi con me. Manipoli le persone e ti convinci che quello che fai sia giusto”. Le sue parole sono state dure, e la tensione tra i due è subito salita. Helena ha continuato a criticare il comportamento di Lorenzo, accusandolo di essere egoista: “Tu ami solo te stesso, e non riesci a vedere oltre il tuo naso. Ti fai passare per una persona che ha a cuore gli altri, ma in realtà sei solo interessato a manipolare la situazione a tuo favore”. Lorenzo, cercando di difendersi, ha risposto: “Non è così, con te è sempre lo stesso copione. Non ascolti mai le cose che dico davvero. Sei sicura di avere prove per accusarmi così pesantemente?”. Ma Helena non ha ceduto, e ha ribadito il suo punto di vista.

Grande Fratello: Maria Teresa Ruta pronta a entrare nella casa, l’annuncio ufficiale

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci che confermano l’ingresso nella casa del Grande Fratello di Maria Teresa Ruta nella casa. La conduttrice ha parlato della sua possibile partecipazione durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, svelando anche alcuni dettagli sulle sue relazioni con altri ex concorrenti, come Stefania Orlando. Le anticipazioni parlano di un suo arrivo imminente, previsto per il 23 gennaio. Questo ritorno potrebbe rappresentare un modo per il programma di ravvivare l’interesse del pubblico, già entusiasta dei recenti ingressi di altre ex concorrenti, come Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, che hanno subito conquistato l’attenzione con la loro esperienza nelle passate edizioni del GF Vip. Con il nuovo arrivo di Maria Teresa, le aspettative sono alte e il pubblico è pronto a vedere come si evolverà la situazione.