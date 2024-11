La protesta sui social contro Lorenzo Spolverato non accenna a fermarsi: da sabato, infatti, l’hashtag “Fuori Lorenzo” è costantemente in tendenza su X. Il pubblico del Grande Fratello chiede la squalifica del concorrente. Ecco i motivi.

Lorenzo Spolverato a rischio squalifica?

Nella puntata di stasera, martedì 19 novembre, potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di Lorenzo, come una nomination d’ufficio o un richiamo da parte di Alfonso Signorini, ma in molti chiedono a gran voce una squalifica.

L’opinionista Beatrice Luzzi è intervenuta sull’argomento a Pomeriggio Cinque e ha dichiarato che, secondo lei, Spolverato è molto aggressivo e ha superato il limite:

“Sì, Lorenzo va detto che è molto, molto aggressivo. Sì, lo ripeto, lui è molto aggressivo, non è migliorato affatto, anzi è anche peggiorato. Questo perché lì dentro più passa il tempo, più l’inconscio viene fuori, i freni inibitori si abbassano. E quindi effettivamente ha superato molti limiti”.

Non ci resta che attendere questa sera per scoprire cosa accadrà in merito.

Lorenzo Spolverato sotto accusa

Dopo aver aggredito verbalmente la modella brasiliana, il clima tra Lorenzo e Shaila all’interno della casa del GF sembra essersi deteriorato rispetto a qualche settimana fa, con il giovane che, nelle ultime ore, si è reso protagonista di atteggiamenti e parole inadeguate.

Parlando con l’ex velina, ha dichiarato:

“Tu mi dovevi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero. Sto facendo anch’io dei passi. Non pensare sia fatto e finito. Ho un cervello ma non sono fatto e finito, Shaila. Ed è strano che in due litigate non ti abbia ancora insultato“.

Intanto, sui social circola anche un video recente in cui Lorenzo sembrerebbe chiamare Helena Prestes “una pu*****”, alimentando ulteriormente le polemiche su X.

Infine, dopo il confronto che Shaila ha avuto con Javier, Lorenzo le ha riferito le seguenti parole: