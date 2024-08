L’ex concorrente del Grande Fratello, Letizia Petris, è tornata a parlare della sua storia d’amore con Paolo Masella.

Grande Fratello: Letizia Petris parla della storia con Paolo Masella

Nelle ultime ore Letizia Petris è tornata a parlare della sua storia d’amore con Paolo Masella. I due si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia e si sono innamorati, anche se a quei tempi lei era ancora legata all’ex fidanzato Andrea. L’ex gieffina ha risposto ad alcune domande e curiosità dei fan sui social network, facendo chiarezza su diversi punti. Ha voluto precisare alcune cose rispondendo a chi l’ha accusata di non essere realmente coinvolta dalla relazione e innamorata del suo fidanzato.

Grande Fratello, le parole di Letizia Petris su Paolo Masella: “Non amo dare spiegazioni”

Letizia ha spiegato che non ha mai amato manifestare troppo affetto in pubblico e che non ha intenzione di iniziare ora solo perché ha partecipato a un reality. “Non devo dimostrare le cose al mondo ma devo dimostrarle a lui. Non sono mai stata una che in pubblico ama smancerie, non l’ho mai fatto prima e non comincio ora solo perché ho fatto un reality. Amo la mia libertà e non amo dovermi giustificare o dover dare spiegazioni ma non ho mai risposto a queste domande e forse oggi mi sentivo fosse il giorno giusto” ha dichiarato Letizia Petris, sottolineando che Paolo Masella è un ragazzo intelligente che non sprecherebbe tempo con una ragazza indecisa. “E comunque come mi avete visto in casa sono anche fuori, libera di provare le mie emozioni in maniera pura e totalizzante non per farmi visibilità. Altrimenti avrei giocato diversamente” ha concluso l’ex gieffina.