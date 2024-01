Dopo l’ultima discussione al GF, Letizia Petris ha ammesso di aver paura di Beatrice Luzzi. La fotografa vuole bene all’attrice, ma ogni volta che le passa accanto teme che possa essere distrutta da lei.

Negli ultimi giorni al GF, Letizia Petris ha confessato di aver paura di Beatrice Luzzi. La fotografa non è riuscita a dimenticare la discussione avuta con l’attrice a causa di una bottiglia di vino e ha ammesso di essere addirittura terrorizzata da lei.

Chiacchierando con Paolo Masella, Letizia ha ammesso:

“Io ci sto male Paul. Io voglio bene davvero alle persone, non voglio bene per finta. E per quanto possa sembrarti assurdo, io a Beatrice voglio bene. Un conto è se si comporta così con Anita e Giuseppe, con loro ha dei trascorsi quindi di conseguenza do un senso a questa cosa. Ma non puoi farlo anche con le persone che ti hanno sempre portata in alto. Per quanto sia pungente, è una donna che io stimo per la sua forza, per la sua dedizione nelle cose. (…) Il problema mio è che non mi sta antipatica. Mi fa star male. Ho quasi paura. Mi passa di fianco e ho paura che mi dica qualcosa e possa distruggermi. Sono terrorizzata“.