Il Grande Fratello continua a sorprendere e a far parlare di sé, non solo per le dinamiche tra i concorrenti, ma anche per i segreti nascosti dietro le telecamere. Ogni settimana, nuove eliminazioni e colpi di scena tengono incollati milioni di telespettatori, ma a catturare davvero l’attenzione del pubblico sono i misteri che fino ad oggi erano rimasti invisibili.

Tra questi, negli ultimi giorni, ha fatto scalpore la voce di una porta segreta all’interno della casa, rivelata dall’influencer Deianira Marzano.

Nuova eliminazione e tensione nella Casa del Grande Fratello

Il Grande Fratello sta vivendo momenti intensi e, nella serata del 27 ottobre, si è registrata un’ulteriore eliminazione. Matteo Azzali è stato il concorrente meno votato dal pubblico e, di conseguenza, ha dovuto lasciare la casa. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei fan non è stata solo l’uscita di Matteo, ma un mistero che per anni sarebbe rimasto nascosto agli occhi dei telespettatori.

Come ha sottolineato l’influencer Deianira Marzano, “un segreto custodito dietro le quinte sta finalmente venendo alla luce”, coinvolgendo anche l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Grande Fratello, a cosa serve la porta segreta dietro al confessionale? Svelata la verità

Secondo quanto riportato dalla Marzano, una follower le ha inviato un messaggio svelando dettagli su una presunta porta segreta situata dietro la zona confessionale. Questa apertura, si legge nel post condiviso il 28 ottobre, verrebbe utilizzata per far entrare di notte lo staff o per introdurre oggetti destinati alle prove, ma “ogni tanto succede anche altro”.

“Mi è arrivata un’indiscrezione da uno che lavora nella casa del GF: pare che esista davvero una porta segreta dietro la zona confessionale. La usano di notte per far entrare staff o far arrivare oggetti ‘misteriosi’ per le prove, ma ogni tanto succede anche altro. A volte lasciano lì dei bigliettini che i concorrenti trovano il giorno dopo”, si legge nel messaggio.

All’interno della stanza nascosta, secondo la segnalazione, ci sarebbero anche una vecchia poltrona e un tavolino, pronti a ospitare i colpi di scena dell’ultimo minuto. Deianira ha confermato la veridicità di queste informazioni, aggiungendo: “Anche noi lo sapevamo”, alimentando così il dibattito tra i fan.