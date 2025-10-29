Grande Fratello, Mediaset ha deciso: non era mai accaduto prima

Grande Fratello, Mediaset ha deciso: non era mai accaduto prima

La nuova edizione del GF, condotta da Simona Ventura, è iniziata da circa un mese: ecco cosa sta per accadere.

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da circa un mese ma, ecco che arriva l’inaspettata decisione di Mediaset.

Grande Fratello, raddoppiano le puntate

E’ passato poco più di un mese dall’inizio della Grande Fratello, che vede al timone Simone Ventura. Tra polemiche, colpi di scena ed emozioni, la conduttrice ha annunciato che, a partire da questa settimana, gli appuntamenti raddoppieranno, ovvero il reality show non andrà in onda solamente al lunedì, ma anche al giovedì.

Una novità che promette “tante emozioni aspettando il fedele pubblico del programma.” Tra i fan del GF ci si chiede però quanto durerà quest’anno il reality show. Ecco la decisione di Mediaset.

Grande Fratello, la decisione di Mediaset: non era mai successo

Lunedì e giovedì. A partire da questa settimana, doppio appuntamento su Canale 5 per il Grande Fratello di Simona Ventura. Ma, la finale? Quanto durerà quest’anno il reality show? A quanto pare meno rispetto alle passate edizioni, con un ciclo che non supererà i 100 giorni. Secondo infatti i listini pubblicitari diffusi da Publitalia, la chiusura del Grande Fratello 2025 è prevista per metà dicembre, periodo in cui quindi potrebbe esserci l’attesissima finale. Infatti, nei documenti relativi alla programmazione dal 21 dicembre al 3 gennaio, il GF non compare. Al momento nulla è però definitivo, le dinamiche nella casa, gli ascolti etc, possono portare Mediaset a cambiare idea e portare quindi a qualche slittamento. Insomma, staremo a vedere.