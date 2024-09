La casa del Grande Fratello ha aperto i battenti da una manciata di giorni, ma è già scoppiata la prima lite. Protagonista Eleonora Cecere, l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai, che prima ha iniziato a urlare, poi si è sentita male.

Grande Fratello: scoppia la prima lite in Casa

Lunedì 16 settembre 2024 ha debuttato su Canale 5 la nuova stagione del Grande Fratello. A distanza di una manciata di giorni, in Casa è scoppiata la prima lite. Ad aver scatenato il caos è stata Eleonora Cecere, ex ragazza di Non è la Rai che compone un concorrente unico insieme alle colleghe Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.

Grande Fratello: Eleonora on fire

A far imbestialire Eleonora è stato il disordine che già regna nella Casa del Grande Fratello. La Cecere, mentre la regia inquadrava Shaila e Lorenzo, ha iniziato a urlare:

“Adesso basta. Non è per niente, ma devo dirlo. Quando si usano le cose perché non si rimettono al loro posto. Quello di lasciare tutto in giro è un concetto che non tollero e non lo faccio nemmeno a casa mia, figuriamoci qui ragazzi!”.

La Cecere è un fiume in piena e l’intervento di alcuni coinquilini non servono a placarla.

Grande Fratello: Eleonora ha un malore

Eleonora ha proseguito:

“L’aspirapolvere la usate e la lasciate qui, questo lo prendete e lo buttate a terra. Poi magari arrivo io che sono la scema di turno e pulisco e rimetto tutto al posto giusto. Non funziona così. Non è che dico che siete stati tu e lei, parlo di tutti. Ho trovato tutto fuori dal magazzino, compresa l’aspirapolvere. Ok? Bene, giusto per mettere subito le cose in chiaro”.

Dopo lo show, la Cecere si è chiusa in bagno ammettendo di non sentirsi bene. Le altre ragazze di Non è la Rai si sono subito allarmate, ma in seguito Eleonora le ha tranquillizzate spiegando che ha solo avuto un gran mal di pancia.