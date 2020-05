L'ex star di "Non è la Rai" Pamela Petrarolo aspetta il suo terzo figlio: all'età di 43 anni diventerà di nuovo mamma dopo due bambine

Pamela Petrarolo, ex protagonista dell’iconico Non è la Rai di Gianni Boncompagni, è incinta del suo terzo figlio. All’età di 43 anni darà infatti alla luce il primogenito di Giovanni, suo nuovo compagno. La donna è peraltro già mamma di due splendide bambine avute con l’ex compagno Gianluca.

Pamela Petrarolo racconta la gravidanza

Ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, Pamela Petrarolo aveva dunque raccontato come abbia scoperto di essere incinta durante la scorsa Pasqua. Nel pieno della cosiddetta Fase 1 dell’emergenza sanitaria da coronavirus, l’ex showgirl scoprì infatti la lieta novella. Dopo aver passato qualche notte strana in cui non riusciva a dormire, Pamela si recò in farmacia per comprare un test di gravidanza. Tornata a casa eseguì poi il test che le confermò di essere in dolce attesa.





“Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”, ha commentato l’ex diva di Canale 5.

La comunicazione del dolce annuncio al compagno Giovanni è stata peraltro buffa, visto che la notizia era del tutto inaspettata. L’uomo, tra l’altro, si prepara a diventare padre per la prima volta.