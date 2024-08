Una polemica ha investito il Grande Fratello ancor prima del suo debutto. Su Twitter, molti fan del reality hanno gridato allo scandalo perché il nuovo promo vede l’assenza di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, promo senza Beatrice: è polemica

Scoppia la polemica tra i fan del Grande Fratello. La nuova edizione debutterà su Canale 5 lunedì 16 settembre e il cast dovrebbe essere già formato. Le critiche, però, non riguardano i presunti concorrenti, ma il promo del reality che, a detta di molti, vede l’assenza di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello: le critiche dei fan

Su X (ex Twitter) fioccano commenti che suonano così: “Senza Bea quel programma se lo vedevano solo i parenti stretti! Erano e sono degli ingrati!“, oppure “Quella che vi ha dato da mangiare per 7 mesi non la mettete? Che vergogna“, o ancora “Forse ne faranno più di uno con diverse immagini. Almeno lo spero per loro altrimenti non hanno capito niente!“. A questo punto, la domanda sorge spontanea: davvero il promo del Grande Fratello non vede la presenza di Beatrice Luzzi?

Grande Fratello: i fan dovrebbero avere più pazienza

Se i fan del Grande Fratello avessero avuto un briciolo di pazienza in più, avrebbero evitato l’ennesima polemica sterile. Lo staff di Alfonso Signorini ha iniziato a lanciare i promo della nuova edizione i primi giorni di agosto e ha mostrato i concorrenti dell’ultima stagione soltanto nel filmato pubblicato su Instagram il 20 agosto. In questo video Beatrice c’è, così come ci sono alcuni degli altri ex gieffini.