Alessandro Rosica ha condiviso un video dove si vede l'ex gieffina in discoteca con un ex tentatore di "Temptation Island".

L’ex concorrente del Grande Fratello Yulia Bruschi è stata paparazzata in discoteca in compagnia di un ex volto di “Temptation Island“. La segnalazione di Alessandro Rosica.

Grande Fratello, segnalazione di Alessandro Rosica su Yulia

Ieri, 7 febbraio 2025, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha postato, nelle storie su Instagram, questo messaggio riguardante l’ex concorrente del Grande Fratello Yulia Bruschi: “Yulia è stata avvistata in un locale la notte di Capodanno, era avvinghiata a un ragazzo che non era di certo Giglio. Tra i due ci sono stati diversi avvicinamenti (tra cui baci), e alla serata erano presenti anche Federica e Stefano.” Oltre al messaggio, Rosica ha postato anche un video dove si vede l’ex gieffina abbracciare una persona di spalle. Il tutto mentre il fidanzato, Luca Giglio, sta continuando la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Rosica, inoltre, ha voluto indagare sull’identità del giovane visto con Yulia, che sarebbe un ex tentatore di “Temptation Island”, ovvero Edoardo Gullino.

Yulia Bruschi: “La malizia sta negli occhi di chi guarda”

Non si è fatta attendere la risposta di Yulia Bruschi al post di Alessandro Rosica. L’ex gieffina ha postato una storia su Instagram scrivendo le seguenti parole: “Mi stupisco come nel 2025 ancora non ci sia libertà di espressione. E si vede sempre solo il marcio. La malizia sta negli occhi di chi guarda. Divertirsi in maniera sana e genuina con gli amici non è un reato. Che a Capodanno ero con amici lo sanno tutti, persino i miei genitori. Da lì a far passare un’altra tipologia di messaggio mi sembra assurdo.” La modella ha aggiunto che si vede costretta ad agire per vie legali.