Nella casa del Grande Fratello devono ancora entrare alcuni concorrenti, ma quelli che ci sono sembrano essersi già coalizzati. Alcuni dei gieffini hanno preso di mira Tommaso Franchi e i fan del reality hanno lanciato un appello a Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Tommaso preso di mira

Giovedì 19 settembre 2024 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello e Alfonso Signorini accoglierà in casa altri concorrenti. Nel frattempo, gli inquilini che sono già entrati in gioco hanno iniziato ad esprimere le proprie simpatie e antipatie. In quest’ultima cerchia, stando allo sfogo di Lorenzo Spolverato e Ilaria Clemente c’è entrato Tommaso Franchi.

Perché Tommaso è stato preso di mira?

Chiacchierando tra loro, Lorenzo e Ilaria hanno espresso diversi dubbi in merito a Tommaso. Secondo i concorrenti, da quando è iniziato il Grande Fratello, il coinquilino ha trascorso il suo tempo soprattutto ad allenarsi. Spolverato ha dichiarato:

“Con Tommy non so se è perché è piccolino, ha tutti i suoi schemi. Ad esempio ripete che quando mangia non parla, che quando la mattina si sveglia si isola e non parla. Poi ha la sua alimentazione e i suoi allenamenti, ma con queste cose è più difficile”.

Ilaria si è detta d’accordo con lui, sottolineando che sembra che Tommaso non abbia come priorità la costruzione di rapporti all’interno della Casa.

Lorenzo che già sparla di Tommaso… mm detto da lui che sta facendo il provolone da 48h #GrandeFratello #GF — H.✨ (@is16__) September 18, 2024

Grande Fratello: l’appello a Beatrice Luzzi

La chiacchierata tra Lorenzo e Ilaria ha subito attirato l’attenzione dei fan del Grande Fratello. Quasi tutti sono convinti che Tommaso verrà nominato da tutti i concorrenti. Per questo, qualcuno ha lanciato un appello all’opinionista dai capelli rossi: “Ascoltami Beatrice Luzzi, giovedì nomineranno tutti Tommaso perché l’hanno preso di mira, sai cosa fare per non rendere le nomination così banali“.