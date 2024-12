Grande Fratello, Zeudi Di Palma accusa Helena Prestes di averla usata per ottenere spazio in trasmissione, mettendo a rischio il loro rapporto e creando scompiglio tra i concorrenti.

Nella casa del Grande Fratello, tensioni e incomprensioni iniziano a minare l’equilibrio tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes.

Grande Fratello: Zeudi Di Palma accuse contro Helena Prestes

L’ex Miss Italia, visibilmente turbata, ha notato una crescente vicinanza tra la modella e Javier Martinez, e ha espresso il suo disagio a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, lasciando intendere di sentirsi manipolata per scopi legati alla visibilità televisiva.

Zeudi ha condiviso i suoi sospetti, affermando che Helena potrebbe provare ancora un interesse per Javier. La situazione si è intensificata quando il gieffino, desideroso di mantenere un’amicizia con la modella, ha iniziato a trascorrere più tempo con lei. Questo cambiamento ha suscitato dubbi nell’ex Miss Italia, che ha dichiarato:

“Non mi piace quello che sto vedendo. Per me coerenza e onestà sono tutto. Sono una persona razionale e non voglio essere sfruttata per una clip o per ottenere spazio in puntata. Spero di non essere stata usata.”

Zeudi Di Palma contro Helena Prestes al Grande Fratello: “Mi sento usata”

La riflessione di Zeudi si è fatta ancora più critica quando ha notato il riavvicinamento tra Helena e Javier, avvenuto negli ultimi giorni. Ha spiegato:

“Se qualcuno prova sentimenti per un’altra persona, è inevitabile chiedersi se il proprio rapporto sia stato sincero. Da quando Helena si è riavvicinata a Javier, tutto è cambiato. Non mi sento di fare accuse infondate, ma non posso ignorare ciò che ho visto.”

La distanza emotiva tra le due concorrenti si è ulteriormente ampliata. Zeudi ha raccontato di essersi rifiutata di partecipare a un momento in confessionale con Helena, spiegando che la situazione la rende ormai insicura e a disagio.

“Non sono sciocca, capisco quando qualcuno non è sincero. Stamattina non volevo nemmeno salutare insieme a lei in confessionale. Ho già intuito quello che sta accadendo tra lei e Javier. Se ha sentimenti per un altro, allora non avrebbe dovuto comportarsi come ha fatto con me.”

Zeudi ha concluso il suo sfogo ribadendo il suo bisogno di chiarezza e rispetto, due valori che considera fondamentali in ogni relazione, dentro e fuori la casa del Grande Fratello.