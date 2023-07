Maltempo, in Italia è caduto il chicco di grandine più grande d'Europa: dia...

La città di Azzano Decimo si aggiudica il poco invidiabile record del chicco di grandine più grande d’Europa. La cittadina situata vicino a Pordenone è stata colpita dal violento nubifragio che ha causato tanti danni al Nord Italia negli ultimi giorni.

Maltempo, il chicco più grande d’Europa è caduto in Italia: diametro record di 19 cm

Forti raffiche di vento, temporali violentissimi, continue scariche di fulmini, ma soprattutto copiose grandinate, sono stati gli elementi che hanno reso gli ultimi giorni in Nord Italia davvero particolari dal punto di vista del meteo. E se parliamo di grandine, è impossibile non fare riferimento alla cittadina di Azzano Decimo (Pordenone) che ha visto cadere quello che è stato considerato il chicco più grande d’Europa. Il diametro del chicco, raccolto intorno alle ore 23 del 24 Luglio, arriva addirittura a 19 centimetri, sensibilmente più grande di una mano chiusa a pugno.

Il record europeo e quello mondiale

A confermare il record sono gli esperti dell’European Severe Storms Laboratory, che hanno comunicato sui social la loro scoperta. Per l’ESSL non ci sono dubbi, quello di Azzano è il chicco più grande mai caduto in Europa, perché supera di poco anche quello raccolto a Padova il 19 Luglio scorso (era di ‘soli’ 16 centimetri). Se parliamo di record mondiale, però, dobbiamo fare riferimento al Sud Dakota e all’incredibile chicco di 20,3 centimetri che è stato raccolto a Vivian nel 2010.