Momenti di apprensione sull’autostrada A20 per un incidente stradale che ha coinvolto un politico legato a Milazzo. Lo schianto è avvenuto nelle prime ore del mattino in condizioni di pioggia e con l’asfalto reso scivoloso.

Incidente sull’A20 durante il tragitto verso Messina: soccorsi e trasporto in ospedale

Dopo i primi interventi sul luogo dell’incidente, la vittima è stata trasferita all’ospedale Fogliani di Milazzo per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni, al momento del ricovero, sarebbero risultate stabili. Le operazioni di soccorso si sono svolte in coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco, intervenuti per la messa in sicurezza del tratto autostradale e la rimozione del mezzo incidentato.

L’episodio ha provocato rallentamenti temporanei alla circolazione, mentre restano in corso gli approfondimenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro, avvenuto in condizioni meteo non favorevoli.

Tragico incidente in autostrada: coinvolto il candidato sindaco di Milazzo

Momenti di apprensione nella mattinata lungo l’autostrada A20, dove Peppe Falliti è rimasto coinvolto in un serio incidente mentre si dirigeva verso il luogo di lavoro. Come riportato da Milazzo24, intorno alle 7:45, nei pressi dello svincolo di Rometta, il professionista avrebbe perso il controllo del veicolo finendo per ribaltarsi con l’auto, che si è capovolta lungo la carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni di Terminal Milazzo, l’episodio è stato classificato come incidente autonomo. Il medico, che viaggiava in direzione Messina, avrebbe riportato un trauma alla testa con una ferita da cui avrebbe perso sangue, ma sarebbe rimasto sempre cosciente.

Alcuni automobilisti presenti si sono fermati immediatamente per prestare aiuto, mettendo in sicurezza il ferito e attendendo l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati sia nelle operazioni di assistenza sia nella gestione della viabilità.