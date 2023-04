Grave incidente di Pasqua fra auto e moto, morto 72enne

Strade insanguinate in Toscana e grave incidente di Pasqua fra auto e moto, morto un 72enne, da quanto si apprende in queste ore la tragedia della strada è avvenuta nell’Aretino e si è consumata nelle ore serali a San Giovanni Valdarno. I media locali spiegano che quell’incidente stradale mortale è avvenuto la sera di Pasqua nell’Aretino, con un’auto e una moto che si sono scontrate mortale alle 19,35. Dove è accaduto di preciso il sinistro?

Grave incidente, morto un 72enne

A San Giovanni Valdarno, nei pressi dell’ospedale locale. I media spiegano anche che l’arrivo dei mezzi dell’emergenza della Asl Toscana Sud Est è stato immediato ma purtroppo vano per le sorti sanitarie del 72enne. Sul posto è arrivata a razzo un’ambulanza che stava giungendo dalla vicina Incisa, con essa anche un’auto medica del Valdarno e un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno. Purtroppo i soccorritori sono riusciti ad espletare la loro opera solo con un ferito.

L’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri locali

Quello più grave è apparso subito un 72enne che in codice da triage rosso è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso del Valdarno. Qui e malgrado gli sforzi del personale medico per strapparlo alla morte poco dopo ne è stato poi constatato il decesso. Sul posto per i rilievi di legge e le verbalizzazioni in ordine a cause dinamiche ed eventuali responsabilità nel sinistro fatale carabinieri della territoriale.