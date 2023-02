Incidente tra auto e moto: grave il motociclista e ferita una donna incinta

Terribile incidente in via Paravia, nella mattinata di sabato 25 febbraio 2023, a Milano, in zona San Siro.

Un motociclista è rimasto gravemente ferito, mentre una donna incinta è stata ricoverata.

Incidente tra auto e moto: grave il motociclista

Nella mattinata di sabato 25 febbraio 2023, intorno a mezzogiorno, si è verificato un terribile incidente tra una moto e un’auto in via Paravia, a Milano, in zona San Siro. Un uomo di 59 anni, motociclista, è in gravi condizioni dopo essersi scontrato con un’auto. I motivi dell’incidente sono ancora da accertare.

Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Ha riportato contusioni e traumi in tutto il corpo, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, anche se la sua situazione è molto delicata.

Ricoverata una donna incinta

Sull’automobile era presente anche una donna incinta di 31 anni. La donna è stata ricoverata al San Carlo, ma le sue condizioni e quelle del bambino non destano particolare preoccupazione.

Un uomo di 32 anni è rimasto ferito. La polizia locale è arrivata sul posto insieme ai soccorritori di Areò, con tre ambulanze. L’area è stata messa in sicurezza e sono stati effettuati tutti i rilievi del caso.