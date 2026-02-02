Grave incidente stradale a Milano: due vittime

Un tragico incidente stradale a Milano ha portato alla morte di due persone e ha coinvolto diversi veicoli.

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, 2 febbraio 2026, nel centro di Milano, causando la morte di due persone. L’incidente ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente, provocando un’esplosione e un incendio che ha distrutto entrambi i mezzi. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 8:30 in via Buenos Aires, una delle strade più trafficate della città.

I dettagli dell’incidente

Sul posto, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso. I testimoni oculari hanno riferito che uno dei veicoli stava viaggiando a velocità elevata e ha perso il controllo, impattando violentemente contro l’altro mezzo. I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere ma, purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, sono deceduti sul posto. AGGIORNAMENTO ORE 9:15: Le identità delle vittime non sono ancora state rese note.

Le reazioni delle autorità

Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per determinare le cause esatte dell’incidente. Il sindaco di Milano ha espresso il suo dolore per la tragedia, sottolineando che la sicurezza stradale è una priorità. “È una giornata triste per la nostra città. Faremo tutto il possibile per garantire che incidenti come questo non si ripetano,” ha dichiarato in conferenza stampa. AGGIORNAMENTO ORE 10:00: La polizia sta interrogando i testimoni per raccogliere ulteriori informazioni.

Impatto sul traffico

L’incidente ha avuto un forte impatto sul traffico nella zona. Le autorità hanno chiuso il tratto di strada interessato e deviato i veicoli su percorsi alternativi, causando ingorghi significativi. Gli automobilisti sono invitati a evitare l’area e a prestare attenzione alle indicazioni della polizia. AGGIORNAMENTO ORE 10:30: I mezzi di soccorso hanno completato le operazioni e la strada è in fase di pulizia.