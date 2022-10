Nel pomeriggio del 13 ottobre si è verificato un grave incidente stradale a Montelupo fiorentino, muore una 55enne ed un'altra persona è grave

Sangue sull’asfalto in Toscana e grave incidente stradale a Montelupo fiorentino nel tardo pomeriggio del 13 ottobre in cui muore una 55enne. I media che hanno trattato la notizia spiegano che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con martinetti idraulici per estrarre la vittima.

Vittima che sarebbe una donna di 55 annir imasta uccisa in un incidente avvenuto nel comune di Montelupo Fiorentino.

Grave incidente stradale a Montelupo fiorentino

Il sinistro è avvenuto per la precisione in via Virgilio Rovai, attorno alle 16.25 di oggi. Sempre secondo i media ci sarebbe un ferito, una persona che è in gravi condizioni. Sul posto sono giunti a razzo i vigili del fuoco di Firenze in organico al distaccamento di Empoli.

Gli operanti hanno trovato una persona rimasta incastrata sotto un’auto a seguito di quel tremendo incidente stradale.

Manovre inutili per una donna incastrata

Repubblica spiega che gli uomini del 115, giunti assieme alla polizia hanno “alzato l’autovettura con l’utilizzo di cuscini di sollevamento ad aria. Hanno estratto una donna non cosciente”. La vittima è stata soccorsa a quel punto dagli operatori del 118 per le manovre di rianimazione.

Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare e alla fine dell’operazione di soccorso il medico ha purtroppo constatato il decesso della donna. Il conducente della seconda auto invece sarebbe stato rianimato dal medico del 118 e portato in ospedale in codice rosso.