Grave incidente stradale in Salento: un morto ed un ferito grave

Terribile incidente stradale notturno in Salento e bilancio severo, con un morto ed un ferito grave. Da quanto si apprende in queste ore del mattino di Pasqua funestate dalla brutta notizia una vettura perde aderenza a finisce fuori strada uccidendo nello schianto un 50enne e ferendo il passeggero del veicolo. L’incidente stradale in questione si è verificato nella notte sulla provinciale 363.

Incidente in Salento: un morto ed un ferito

I media spiegano che un automobilista ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine accorse in qualità di operanti. Tremendo il bilancio: un morto e un ferito. Sempre secondo la ricostruzione delle testate locali il sinistro è avvenuto intorno alle 4 sulla provinciale 363 a Vitigliano. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Bmw con a bordo due persone. Nel novero della cause viene inserito anche l’asfalto viscido ma è tutto da accertare: quello che si sa è che il conducente ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada.

Il ferito ha soltanto 16 anni

Sul posto il 115. Nell’impatto è morto un 50enne. Si tratta di P.G. nato a Santa Cesarea Terme. Il passeggero invece è un 16enne C.P. e sarebbe il nipote del conducente. Il giovanissimo stava viaggiando con lui in auto ed è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’Ospedale di Tricase.