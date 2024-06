Durante la partita tra Scozia e Ungheria, si è verificato un drammatico incidente in campo che ha visto Barnabas Varga, giocatore dell’Ungheria, collassare dopo uno scontro con il portiere scozzese.

Grave infortunio durante Scozia-Ungheria: come sta Varga

Varga è stato immediatamente soccorso mentre giocatori di entrambe le squadre, visibilmente sconvolti, hanno assistito alla scena. Fortunatamente, nonostante una frattura facciale e una commozione cerebrale, le sue condizioni non sono risultate gravi come inizialmente temuto. È stato trasportato all’ospedale di Stoccarda per ulteriori cure, dove si è confermato che era fuori pericolo ma avrebbe necessitato di un intervento chirurgico.

La partita è stata interrotta per sette minuti mentre Varga veniva assistito e trasportato via. La BBC ha sollevato polemiche nei confronti dell’UEFA per aver trasmesso replay dell’incidente in diretta TV, violando i protocolli stabiliti dopo casi precedenti come quello di Christian Eriksen.

Infortunio durante Scozia-Ungheria: come sta Varga

Il portiere scozzese e il CT ungherese Marco Rossi hanno entrambi espresso la loro preoccupazione per l’accaduto, sottolineando l’importanza di un soccorso tempestivo e appropriato in situazioni simili.

La squadra ungherese, sebbene abbia vinto la partita, è rimasta scossa dall’incidente e ha dedicato le loro preoccupazioni e speranze per una pronta guarigione allo sportivo Barnabas Varga. La reazione immediata dei giocatori in campo e l’intervento tempestivo dei soccorsi hanno giocato un ruolo cruciale nel gestire l’incidente durante la partita tra Scozia e Ungheria.