Grecia, giovane muore colpito da un fulmine mentre la fidanzata lo filma

Un giovane turista di 26 anni, Scott Aaron Seddon, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre faceva paddleboarding su una spiaggia in Grecia. Il giovane è deceduto nella zona di Agia Agata, a Rodi, mentre la sua ragazza lo stava filmando dalla spiaggia. La giovane ha chiamato i soccorsi, che hanno cercato di salvargli la vita. “Non appena mi sono avvicinato a lui, ho visto che era a faccia in giù nell’acqua e aveva la faccia piena di lividi. Ho subito capito che ogni secondo era cruciale e ho iniziato a trascinarlo sulla spiaggia” ha dichiarato un uomo che ha partecipato alle operazioni di soccorso.

I turisti lo esortavano ad uscire dall’acqua

Dietro la morte di Seddon potrebbe esserci anche una grave imprudenza e una sottovalutazione dei rischi. Viste le condizioni meteo, alcuni turisti presenti in spiaggia avevano esortato il 26enne ad uscire dall’acqua. In quel momento stava piovendo intensamente e c’erano molti fulmini. Seddon non ha seguito i consigli e poco dopo è stato colpito da un fulmine.