Nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 2 settembre, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’area tra la Grecia e l’Albania. L’epicentro, localizzato ad una profondità di 10 km, è stato prontamente individuato dai sismografi dell’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofosica e Vulcanologia), che ne hano dato notizia sul sito.

Grecia, terremoto al confine con l’Albania: scossa di magnitudo 4.1

Erano da poco passate le ore 6 e 20 (orario italiano) della mattinata di oggi, sabato 2 settembre, quando la terra ha iniziato a tremare al confine tra la Grecia e l’Albania. Un terremoto che secondo gli esperti è stato di magnitudo 4.1, quindi descrivibile come non molto forte, alle coordinate geografiche (lat, lon) 40.1400, 20.7400. L’ipocentro è stato individuato a circa 10 chilometri di profondità. Secondo le prime informazioni che arrivano, pare che non ci siano stati danni a persone o cose.