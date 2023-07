Grilca Antinfortunistica: intervista live!

La leadership online dell’eCommerce www.Antinfortunisticagrilca.com è evidente grazie ai dati di fatturato. Nel 2022, abbiamo registrato una crescita a doppia cifra, superando le aspettative di mercato. Ma il nostro impegno verso il successo non si ferma qui: abbiamo grandi ambizioni per il 2023 e il 2024, con previsioni di raggiungere nuovi massimi di fatturato e l’introduzione di due progetti nuovi che ci permetteranno di consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership nel settore delle delle scarpe antinfortunistiche e dell’abbigliamento da lavoro

Un altro aspetto che sottolinea il nostro successo è il numero di clienti e la loro fedeltà. Abbiamo superato quota 100.000 iscritti alla newsletter e vantiamo oltre 60.000 clienti unici. La nostra clientela è composta principalmente da professionisti, imprenditori e aziende PMI che ci hanno scelto come punto di riferimento nel settore online in Italia. Questi numeri confermano la nostra posizione di leadership e l’apprezzamento che i clienti hanno per la qualità dei nostri prodotti e servizi.

La nostra vasta gamma di prodotti è uno dei punti chiave che ci differenzia dalla concorrenza. Con oltre 10.000 articoli presenti nel nostro catalogo, offriamo una selezione completa dei maggiori brand del settore. I nostri clienti possono scegliere tra una vasta gamma di scarpe e abbigliamento da lavoro di alta qualità, garantendo loro la possibilità di trovare esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Ci impegniamo a fornire un’esperienza di acquisto senza problemi, offrendo servizi esclusivi come resi gratuiti entro 90 giorni con ritiro a domicilio incluso tramite BRT. Inoltre, offriamo la possibilità di personalizzare l’abbigliamento con stampa o ricamo, consentendo ai clienti di aggiungere un tocco personale ai loro capi.

Per rendere l’acquisto ancora più accessibile, offriamo il pagamento a rate con il 0% di interessi. I nostri clienti possono dividere il pagamento fino a 2000€ ad ordine in 3 mesi, utilizzando Paypal o tanti altri metodi di pagamento. Inoltre, garantiamo un anno di garanzia su tutti i nostri prodotti, offrendo ai clienti la tranquillità e la sicurezza di fare acquisti presso di noi.

La spedizione è sempre gratuita grazie alla nostra collaborazione con BRT, e tutte le spedizioni sono assicurate per garantire una consegna sicura e puntuale. Inoltre, ci vantiamo di offrire prodotti in esclusiva garantendo ai nostri clienti l’accesso a articoli unici che non possono essere trovati altrove.

I nostri clienti possono approfittare di promozioni mensili, con una nuova offerta ogni mese. La pagina dedicata alle promozioni in corso è un punto di riferimento per i nostri clienti, che possono trovare offerte speciali su una vasta selezione di prodotti. Inoltre, a partire dal quinto ordine, garantiamo la spedizione gratuita per tutti gli ordini successivi, premiando la fedeltà dei nostri clienti.

Per le P.IVA, abbiamo creato un servizio esclusivo chiamato GRILCAExecutive. Questo servizio offre numerosi vantaggi, tra cui la spedizione sempre gratuita senza minimi di ordine, sconti dal 5% al 10% su ogni ordine, anche sui prodotti già scontati e su qualsiasi importo di ordine, e un referente riservato per preventivi veloci e assistenza personalizzata.

Per tutti i clienti, abbiamo introdotto GRILCAInsider, un piano di fidelizzazione automaticamente attivo per ogni account. In base al numero di ordini effettuati, i clienti guadagnano crediti che possono essere convertiti in codici sconto. I clienti possono guadagnare fino a 5€ di credito per ogni 99€ spesi, premiando così la loro fedeltà.

Offriamo anche sconti iniziali, tra cui uno sconto di benvenuto di 5€ e uno sconto di 5€ per l’iscrizione alla nostra newsletter. Inoltre, i nostri clienti possono ricevere 15€ per ogni amico che sponsorizzano, offrendo un vantaggio sia per loro che per i loro amici.

Sulla nostra pagina web, i clienti possono trovare tutte le promozioni in corso, scoprire i prodotti più venduti e consultare le classifiche. Inoltre, offriamo omaggi speciali per i nostri clienti, dimostrando la nostra gratitudine per la loro scelta di acquistare da noi.