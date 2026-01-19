La Groenlandia torna al centro delle tensioni tra Stati Uniti ed Europa. Il presidente Donald Trump minaccia dazi contro i Paesi europei se non verrà raggiunto un accordo per trasferire il controllo dell’isola agli Stati Uniti, mentre le diplomazie europee cercano di evitare un’escalation e proteggere gli interessi dell’Unione. Accanto alla questione strategica, emergono polemiche sul Premio Nobel per la Pace e sulle presunte influenze della Norvegia, complicando ulteriormente i rapporti transatlantici.

Le ultime dichiarazioni di Donald Trump: polemiche sul Nobel e chiarimenti diplomatici

Il presidente americano ha riacceso la polemica sul Premio Nobel per la Pace, accusando la Norvegia di influenzare la scelta del vincitore. “La Norvegia lo controlla eccome, anche se dicono il contrario. Sostengono di non avere nulla a che fare con la decisione, ma decidono tutto loro”, ha affermato Trump alla NBC News, contraddicendo le ripetute smentite del governo norvegese, secondo cui il premio è assegnato da un comitato indipendente.

Sul fronte diplomatico, Trump avrebbe ammesso al primo ministro britannico Keir Starmer di essere stato “male informato” sulle ragioni del recente dispiegamento di truppe europee in Groenlandia, che non costituiscono una provocazione verso gli Stati Uniti, ma rispondono a preoccupazioni condivise in materia di sicurezza. Gli alleati europei stanno cercando una soluzione diplomatica per convincere il presidente a sospendere la minaccia tariffaria e favorire un dialogo più costruttivo. Nel frattempo, Trump continua a ribadire la necessità di un controllo americano sull’isola, affermando che “il mondo non è sicuro a meno che non abbiamo un controllo completo e totale della Groenlandia”, citazione che evidenzia la centralità della questione per la sua politica estera.

Groenlandia, Donald Trump e la nuova minaccia all’Europa: “Lo farò al 100%”

Donald Trump ha confermato con fermezza la sua intenzione di procedere con i dazi nei confronti dei Paesi europei, se non si troverà un accordo per cedere agli Stati Uniti il controllo della Groenlandia, territorio autonomo danese. Intervistato da NBC News, il presidente ha dichiarato: “Lo farò, al 100%”, sottolineando come l’Europa, secondo lui, dovrebbe concentrare le proprie energie sulla guerra in Ucraina e sul conflitto con la Russia, piuttosto che sulla questione dell’isola artica. Sulla possibilità di ricorrere alla forza per acquisire il territorio, Trump si è limitato a un secco “no comment”.

L’Europa si sta già muovendo per gestire la situazione. Olof Gill, vice portavoce capo della Commissione Europea, ha riferito che sono in corso “intense consultazioni tra i leader dell’Ue” con l’obiettivo di evitare un’escalation con Washington e di proteggere gli interessi dell’Unione. Nel frattempo, il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha ammonito che eventuali ritorsioni da parte europea sarebbero “molto imprudenti” e ha smentito qualsiasi collegamento tra le minacce di Trump sulla Groenlandia e il mancato conferimento del Premio Nobel per la Pace.