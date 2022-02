Grosseto, terribile incidente in auto: grave una coppia di Reggio Emilia

Terribile incidente sulla Provinciale 159, in provincia di Grosseto: un auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Gravi i due coinvolti.

Incidente sulla Provinciale 159 a Grosseto

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio si è consumato un terribile incidente sulla strada Provinciale 159, nel tratto che collega i comuni di Manciano e Montemerano, in provincia di Grosseto.

Nel sinistro, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo per schiantarsi contro un albero a bordo strada. Non sono coinvolte altre vetture, ma i due che viaggiavano a bordo del mezzo incidentato versano ora in gravi condizioni. Sono una coppia di Reggio Emilia, rispettivamente di 27 anni lui, e 23 la ragazza, che si trovavano in vacanza nel Mancianese.

Le dinamiche e i soccorsi

Come anticipato, il conducente ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata, finendo in un fosso e urtando contro un albero.

La vettura è andata distrutta. Ancora da accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo da parte del guidatore.

I soccorsi si sono recati sul posto poco dopo il sinistro, e hanno provveduto ad estrarre i due turisti feriti dalla gabbia di lamiera. Fatto ciò, sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Grosseto.