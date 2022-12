Gru rischia di crollare a terra: evacuate 65 famiglie

Incidente improvviso e situazione di reale pericolo in Emilia Romagna nella mattinata di oggi, 6 dicembre, con una gru che rischia di crollare a terra: per questo motivo sono state immediatamente evacuate dalle forze dell’ordine 65 famiglie.

Intervento immediato ed urgente dei vigili del fuoco in via Sassi a Modena per la struttura pericolante che minacciava l’incolumità di persone e cose. Ma cosa è successo di preciso?

Gru rischia di crollare a terra

Che alle 5.30 del mattino di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sassi a Modena. Lì agli uomini del 115 era stato segnalato il cedimento del terreno alla base di una gru edile.

Attenzione, quel cedimento rischiava di mettere a rischio la stabilità della gru e quando un colosso del genere diventa preda della gravità succede qualcosa di molto simile al terremoto. Si è quindi reso necessario, sotto il controllo dei carabinieri, avviare l’immediato smontaggio della gru per evitare che crollasse a terra.

Messa in sicurezza dell’intera area

I vigili del fuoco hanno perciò messo in sicurezza l’area. Negli stessi minuti una ditta specializzata avviava le operazioni di smontaggio.

Per evitare incidenti come quello occorso il 23 novembre nella vicina Bologna dove una gru era caduta su un palazzo in via precauzionale sono state evacuate circa 65 famiglie dai condomini a perimetro della gru.