Un episodio di violenza domestica a Grugliasco

Le condizioni di Fernanda Di Nuzzo, una maestra d’asilo di 61 anni, restano molto gravi dopo essere stata accoltellata dal marito, Pasquale Piersanti, coetaneo, nel pomeriggio di ieri a Grugliasco, alle porte di Torino. L’aggressione, avvenuta intorno alle 18.30, ha scosso profondamente la comunità locale, già colpita da episodi di violenza domestica in passato.

Fernanda è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Molinette, dove i medici hanno dovuto eseguire un intervento d’urgenza per asportarle la milza, a causa delle ferite profonde riportate all’addome. La gravità della situazione ha destato preoccupazione tra i familiari e gli amici, che sperano in un miglioramento delle sue condizioni.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione della coppia, situata al terzo piano di una palazzina in via Moncalieri 47. In casa era presente anche la figlia della coppia, di 24 anni, che ha assistito inorridita alla scena. I vicini hanno riferito che la vittima ha gridato più volte “Aiuto” e ha tentato di fuggire per le scale, prima di perdere i sensi a causa delle ferite.

È stata proprio la figlia, insieme all’aiuto di una vicina, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rivoli e di Grugliasco, che hanno trovato Piersanti barricato in casa. L’uomo, in stato di shock e con ferite riportate durante la colluttazione, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Le indagini in corso

Le indagini sono attualmente coordinate dal sostituto procuratore Paolo Scafi, che sta cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. La violenza domestica è un fenomeno purtroppo in aumento, e questo episodio riporta l’attenzione sulla necessità di interventi più incisivi per proteggere le vittime e prevenire tali tragedie. La comunità di Grugliasco si stringe attorno alla famiglia Di Nuzzo, sperando in un rapido recupero della donna e in una giustizia adeguata per l’aggressore.