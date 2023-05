A suo parere ci vorranno migliaia di litri d’acqua per far tornare tutto come prima e Roberto Gualtieri va contro gli attivisti di Ultima Generazione parlando di “assurda aggressione”. Il sindaco di Roma commenta l’accaduto dopo il blitz ambientalista contro la Fontana di Trevi e spiega che “non dovrebbero esserci danni permanenti”. Gli attivisti di Ultima generazione hanno diffuso un liquido nero a base di carbone vegetale ed il sindaco di Roma Roberto Gualtieri non esclude operazioni costose per ripulire il monumento.

Meno danni del raid contro la Barcaccia

Ci sarebbero differenze in senso positivo con il raid alla “Barcaccia”. In questo caso la vernice nera “si è depositata tutta attorno al materiale di impermeabilizzazione e non sul marmo, quindi dovrebbe essere possibile rimuoverla senza danni permanenti. Il rischio è quando va sul marmo che è poroso”. E Gualtieri precisa che il danno poteva invece essere più ingente se non fossero intervenuti gli agenti della polizia locale: “Nove attivisti hanno iniziato a versare questa sostanza nera, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi. Per fortuna l’intervento della polizia locale è stato tempestivo, sono stati fermati immediatamente, quindi hanno potuto versare solo due dei numerosi barattoli che avevano con loro“.

Gualtieri contro gli attivisti di Ultima Generazione

Il primo cittadino ha parlato di una “assurda aggressione al patrimonio artistico. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti”. E i costi della pulizia? “L’intervento costerà tempo, impegno e acqua, perché questa è una fontana a riciclo d’acqua”. Poi la chiosa: “Ora noi la dovremo svuotare, si butteranno via 300 mila litri d’acqua, che è la capienza della fontana. Tante persone dovranno lavorare per rimuovere la vernice ed appurare che non ci siano danni permanenti, come noi speriamo”.