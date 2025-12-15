Guardiani Notturni in Cisgiordania: Difendere il Villaggio dalla Violenza

Nel villaggio di al-Mufaqara, situato nella zona di Masafer Yatta, nel sud di Hebron, la notte è un momento di vigilanza e preoccupazione. Gli abitanti si riuniscono per difendersi dalle aggressioni dei coloni israeliani, che attaccano frequentemente le loro abitazioni.

Quando il sole tramonta, un gruppo di giovani si raduna su una collina che sovrasta il villaggio.

Circondati da pneumatici impilati per ripararsi dal freddo vento, questi giovani sono i custodi della loro comunità. La loro missione non è semplice, ma la determinazione è forte.

Il ruolo dei guardiani del villaggio

Questi guardiani notturni hanno formato un comitato, composto da circa 30 giovani, che si alternano nei turni di vigilanza fino all’alba. La loro posizione elevata consente di osservare i movimenti nei villaggi circostanti e di lanciare allerta in caso di pericolo. Ognuno ha un compito specifico: chi porta le torce, chi prepara i pasti e chi prepara il tradizionale tè al salvia per mantenere alto il morale e la temperatura.

La vita quotidiana sotto attacco

La vita a al-Mufaqara, un villaggio che ospita circa 220 persone, tra cui 50 bambini, è segnata da un’esistenza semplice ma ostacolata da continue aggressioni. Le famiglie si dedicano all’allevamento e all’agricoltura, ma sono costantemente minacciate da attacchi violenti, distruzione dei raccolti e sgomberi. Awda al-Hathalin, un simbolo di resistenza, è stato recentemente ucciso da un colono, un triste promemoria della precarietà della loro situazione.

Hamida Ali Hamamda, madre di nove figli, descrive come la vita un tempo serena si sia trasformata in un incubo. “Fino al 7 ottobre, vivevamo in sicurezza”, ricorda. La sua famiglia è stata costretta a subire minacce e violenze. “I coloni ci hanno cacciato via con insulti e intimidazioni, distruggendo i nostri raccolti.”

Strategie di difesa e resistenza

Per affrontare questi attacchi, i residenti di al-Mufaqara hanno adottato alcune misure di protezione per le loro case, come l’installazione di filo spinato e l’allevamento di cani da guardia. Hamamda sottolinea che senza il supporto dei guardiani notturni, la loro vita sarebbe insostenibile: “Sono la nostra prima linea di difesa.”

Ogni notte, i membri della comunità si uniscono per inviare dolci e cibo ai guardiani, in un gesto di solidarietà. “Loro ci proteggono, e noi facciamo la nostra parte per alleviare il loro fardello”, dice Hamida. La sua nipotina, Asala, ha solo undici anni e già vive nel terrore degli attacchi, rifugiandosi in una caverna sicura quando le minacce si avvicinano.

Il coraggio dei guardiani

Muath al-Hamamda, agricoltore e padre di tre figli, è uno dei membri più attivi del comitato di protezione. “Rimanere svegli è fondamentale”, afferma, “perché un attacco notturno è molto più pericoloso.” La loro presenza ha ridotto gli attacchi del 80%, secondo Muath, poiché i coloni non possono più approfittare dell’assenza di vigilanza.

Quando si verificano attacchi, la comunità agisce rapidamente: le donne e i bambini vengono portati nei rifugi, mentre altri membri intervengono per proteggere animali e beni. “Sappiamo che i coloni non mostrano pietà, ma noi non abbandoneremo mai la nostra terra”, afferma Muath con convinzione.

Un futuro in pericolo

La situazione per gli abitanti di al-Mufaqara è diventata sempre più difficile dal 7 ottobre. Nuove colonie sono spuntate come funghi intorno al villaggio, minacciando l’esistenza stessa della comunità. Qassem Hamamda, marito di Hamida, esprime la sua determinazione: “Questa terra è la mia eredità. Non me ne andrò mai.”

