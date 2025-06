Non è stata un serata facile quella di ieri, 28 giugno, per chi doveva prendere l’aereo da e per il Nord Italia, a causa di un guasto al sistema radar che ha fatto sì che molti aerei restassero a terra. Ma ecco nel dettaglio cosa è successo e quanti sono stati in tutto i voli cancellati.

Guasto radar, ripresa traffico aereo nel nord Italia: cosa è successo

Enav ha comunicato che il traffico aereo nel Nord Italia sta lentamente tornando alla normalità dopo il guasto al sistema radar di ieri sera, sabato 28 giugno: “grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano à già stata risolta. Il traffico aereo nell’area del Nord Ovest sta progressivamente tornando alla piena normalità.” Ma, cos’era successo esattamente? In poche parole c’è stata un’avaria al sistema di radar di Linate, che ha però coinvolto gli aeroporti del Nord-Ovest, ovvero Milano, Bergamo, Torino e Genova. Sono stati diversi i voli cancellati.

Guasto radar, quanto sono stati i voli cancellati

Come abbiamo visto, il problema di ieri sera al sistema radar è risolto e il traffico aereo sta lentamente tornando alla normalità nel Nord Ovest. Sono stati oltre 300 i voli coinvolti dal problema, con disagi per migliaia di passeggeri che sono atterrati in altri aeroporti e che sono rimasti bloccati ai Terminal. Come detto, la situazione sta tornando alla normalità, come fa sapere anche il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.