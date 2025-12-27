Guatemala: Tragico Incidente di Bus nel Dirupo con Morti e Feriti

Un autobus in Guatemala è caduto in un dirupo, provocando la tragica morte di almeno 15 persone e ferendo altre 19.

Una terribile tragedia ha colpito il Guatemala, dove un incidente stradale ha portato alla morte di almeno 15 persone. Il sinistro è avvenuto lungo l’Inter-American Highway, una strada nota per il suo paesaggio accidentato e le sue condizioni atmosferiche spesso avverse.

Le autorità locali hanno confermato che il bus, in viaggio tra Guatemala City e il dipartimento di San Marcos, è scivolato in un dirupo profondo quasi 75 metri senza apparenti motivi.

Questo tragico evento ha avuto luogo in una zona denominata “Alaska Peak”, rinomata per i suoi terreni difficili e la folta nebbia che spesso riduce la visibilità per gli automobilisti.

Dettagli sull’incidente

Secondo Leandro Amado, portavoce dei vigili del fuoco locali, tra le vittime ci sono 11 uomini, 3 donne e un minorenne. Un totale di 19 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedali vicini per ricevere le cure necessarie. Le operazioni di soccorso sono state complesse, con i vigili del fuoco che hanno lavorato instancabilmente per estrarre i feriti e recuperare i corpi degli sfortunati passeggeri dal bus distrutto.

Le reazioni e il supporto ai familiari

La notizia dell’incidente ha scosso la comunità locale, con i familiari delle vittime che si sono precipitati sul luogo del disastro e nei centri ospedalieri in cerca di notizie sui propri cari. La scena è stata straziante, con molte persone in preda all’ansia e alla disperazione. Le autorità locali hanno attivato un sistema di supporto per offrire assistenza psicologica e logistica ai familiari coinvolti.

Le cause del sinistro

Le cause esatte dell’incidente rimangono sconosciute. Le autorità stradali stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare se fattori come la visibilità ridotta dovuta alla nebbia o possibili problemi meccanici del veicolo abbiano contribuito a questa tragedia. Nel frattempo, i rappresentanti del governo hanno rinnovato l’appello per un maggiore controllo sulla sicurezza stradale nelle aree più pericolose del paese.

Precedenti incidenti stradali in Guatemala

Questo incidente non è un caso isolato. In passato, il Guatemala ha registrato diversi sinistri stradali gravi, tra cui un altro tragico evento all’inizio del 2025, in cui oltre 50 persone hanno perso la vita a causa di un bus che è precipitato in un dirupo. Questi eventi evidenziano la necessità di misure di sicurezza più rigorose per prevenire futuri incidenti sulle strade del paese.

La comunità guatemalteca si trova a dover affrontare un momento di lutto e riflessione dopo questo incidente devastante. La speranza è che le indagini portino a miglioramenti nella sicurezza stradale per proteggere i cittadini e prevenire simili tragedie in futuro.