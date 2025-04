Guerra, l’annuncio di Putin durante i funerali del Papa e la reazione di Kiev

Mentre il mondo piange la morte di Papa Francesco, un momento di grande solennità, la politica internazionale prende una piega inaspettata. Durante i funerali, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato la sua disponibilità a avviare colloqui con l’Ucraina “senza precondizioni”. Questa proposta arriva in un contesto di crescente tensione tra Mosca e Kiev, con i recenti sviluppi che pongono interrogativi sul futuro dei negoziati e sulla possibilità di una fine del conflitto.

“Putin non aveva motivo di sparare missili in aree civili e città negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, che mi sta prendendo in giro e che deve essere trattato in modo diverso, attraverso sanzioni bancarie o secondarie? Troppa gente sta morendo”. Ha dichiarato Donald Trump su Truth.