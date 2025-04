In una giornata di grande significato, Melania Trump, in occasione del suo 55esimo compleanno, ha scelto di essere presente a Roma per un evento storico: i funerali di Papa Francesco. Al suo fianco, il marito Donald Trump. L’arrivo in Vaticano e le parole iniziali del presidente degli Stati Uniti hanno catturato l’attenzione dei media e del pubblico internazionale, segnando un momento di grande impatto sia per la politica che per la spiritualità globale.

Trump a Roma scortato da corteo e un elicottero

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato Villa Taverna per dirigersi verso la Basilica di San Pietro, dove si svolgono i funerali di Papa Francesco. La notizia arriva dalla Questura di Roma. Il convoglio di auto è stato scortato dalle forze dell’ordine e sorvolato da un elicottero. Le operazioni di trasferimento sono state monitorate in tempo reale dal centro di sicurezza dell’evento, situato nella Sala Operativa.

Le prime parole di Donald Trump

Prima di partire per Roma, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ai giornalisti che il pontefice, con cui aveva avuto due incontri, era una “persona fantastica” e un “uomo buono che amava davvero il mondo“.

Trump ha anche annunciato che, durante il suo soggiorno a Roma, incontrerà il primo ministro italiano, sottolineando che le relazioni con il Giappone stanno andando molto bene. Inoltre, ha affermato che gli Stati Uniti e la Russia sono vicini a raggiungere un accordo, notizia riportata dalla BBC, mentre l’inviato speciale Steve Witkoff stava incontrando Vladimir Putin a Mosca.

Il look di Melania Trump ai funerali di Papa Francesco

Cambiamenti dell’ultimo momento durante i funerali di Papa Francesco: al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e alla First Lady Melania è stata assegnata una posizione d’onore tra le prime file, segno del rilievo attribuito alla delegazione americana. L’attenzione dei presenti è stata catturata anche dall’eleganza sobria e rispettosa di Melania Trump, che ha scelto un abito interamente nero, in linea con il protocollo vaticano per le udienze papali e i riti solenni, completato da un tradizionale velo di pizzo nero — simbolo di lutto e deferenza — posato sul capo.

Trump e la stretta di mano durante i funerali

Nel frattempo, si sarebbe verificato anche un incontro tra Trump e Ursula von der Leyen, con una stretta di mano tra i due. Durante la cerimonia funebre per Papa Francesco, Donald Trump ha fatto il segno della pace con il presidente finlandese Alexander Stubb, che sedeva accanto a lui, e con il presidente francese Emmanuel Macron, con il quale ha anche scambiato alcune parole.

L’incontro tra Trump e Zelensky prima dei funerali

Donald Trump e Volodymyr Zelensky avrebbero avuto un incontro preliminare prima dei funerali di Papa Francesco, secondo quanto riportato da fonti vaticane a Sky News. Le stesse fonti riferiscono che i due leader si sono scambiati alcune parole in un breve colloquio prima della cerimonia, decidendo di incontrarsi nuovamente più tardi nel corso della giornata, dopo le esequie. Questo incontro informale ha attirato l’attenzione dei presenti, considerando l’importanza internazionale dei due protagonisti, che hanno concordato di vedersi successivamente per un ulteriore confronto.