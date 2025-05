Guerra, tremendo attacco russo a un minibus dopo il vertice a Istanbul: ci sono morti

Le autorità ucraine hanno segnalato un attacco russo contro un minibus civile nell’Ucraina settentrionale. L’aggressione alimenta nuove tensioni dopo i recenti tentativi diplomatici. Le autorità parlano di un gesto grave contro obiettivi non militari.

Guerra, tremendo attacco russo a un minibus dopo il vertice a Istanbul

In una nota, come riporta Rbc-Ucraina, la Polizia nazionale ucraina ha riferito che le forze russe avrebbero intenzionalmente colpito un autobus di linea con a bordo civili.

Secondo quanto affermato, non si tratterebbe di un semplice attacco, ma di un atto deliberato definito un crimine di guerra, in quanto l’esercito russo avrebbe preso di mira un mezzo non militare, violando apertamente le norme del diritto internazionale e i principi fondamentali dell’umanità.

Il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Grigorov, ha comunicato che l’attacco si è verificato alle 6:17 ora locale (le 5:17 in Italia), nel momento in cui il mezzo stava uscendo da Bilopillia diretto verso la città di Sumy.

Un minibus con a bordo civili è stato colpito in un’azione militare attribuita alla Russia nel nord dell’Ucraina, provocando diverse vittime, secondo quanto comunicato sabato dalle autorità locali. L’amministrazione militare della regione di confine di Sumy ha diffuso la notizia tramite Telegram, allegando immagini del veicolo danneggiato.